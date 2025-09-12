Palermo verso il Sudtirol: il report della seduta pomeridana

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 12, 2025

Il Palermo ha reso noto sul proprio sito ufficiale il report della seduta di allenamento di oggi, in preparazione alla prossima sfida esterna contro il Sudtirol.

La squadra di Filippo Inzaghi si è ritrovata nel pomeriggio per un lavoro mirato. Dopo una fase iniziale di riscaldamento, i rosanero hanno svolto esercitazioni dedicate allo sviluppo della manovra offensiva, per poi concludere l’allenamento con un focus specifico sulle palle inattive.

L’obiettivo dello staff tecnico è mantenere alta l’intensità e curare i dettagli in vista del prossimo impegno di campionato

