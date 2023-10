L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla gara di domani tra Palermo e Lecco e le scelte di Corini.

A completare la difesa dovrebbe essere Aurelio, che nelle ultime quattro partite è sempre entrato in corso d’opera al posto di Lund: l’americano lunedì ha trovato il primo assist stagionale, per l’1-2 di Mancuso, ma ha sofferto più del dovuto l’estro dell’ex Elia. Infine il numero 7, già a quota tre gol e due assist, è pronto a riprendersi il posto nel tridente alla sinistra di Brunori: dall’altra parte Di Francesco è in leggero vantaggio su Insigne, con l’obiettivo per entrambi di diventare quanto prima tra i protagonisti della rincorsa alia Serie A.

Palermo: contro il Lecco Stulac verso un posto da titolare

Palermo, lo zoccolo duro non si tocca: contro il Lecco in campo i senatori