L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla gara di domani tra Palermo e Lecco e le scelte di Corini.

6 punti lasciati per strada con lo Spezia sono il segno che non tutto nel match di lunedì ha funzionato a dovere, così Corini è pronto a correre ai ripari per la sfida al Lecco: gli eventuali aggiustamenti tuttavia non dovrebbero coinvolgere gli sintoccabili», segno che il tecnico non si fida affatto dei blucetesti che martedì hanno centrato la prima vittoria in campionato a Pisa.

La gara di domani precede un ciclo terribile di ue appuntamenti in otto giorni, che vedranno i rosa fare visita alla Sampdoria e poi affrontare al Barbera Brescia e Cittadella: in tal senso per Corini potrebbe profilarsi la necessità di qualche rotazione, anche per dare continuità a chi con lo Spezia è entrato bene o riposo a chi conta di utilizzare in modo più massiccio nelle partire prima della sosta.

In questo ragionamento non è incluso lo zoccolo duro del Palermo: contro il Lecco Lucioni e Ceccaroni giocheranno al centro della difesa, nonostante qualche errore di troppo con i liguri, così come ci sara Mateju a destra, Per il ritorno di Butraro servirà ancora pazienza: come sottolineato da Corini nello scorso weekend, è probabile che torni a lavorare parzialmente in gruppo all’inizio della prossima settimana, con l’obiettivo di figurare tra i convocati a Marassi, Confermati anche Pigliacelli tra i pali e Brunori in attacco: il primo vuole mantenere la porta inviolata in viale del Fante per la seconda volta in stagione, il secondo spera di ritrovare quel gol che in casa manca dal 19 maggio e che nel 2023/24 è arrivato solo a Venezia; Soleri, entrato nel finale con lo Spezia e dererminante per trovare il pareggio, si candida nuovamente per dare un contributo fondamentale a gara in corso.