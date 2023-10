L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla gara di domani tra Palermo e Lecco e le scelte di Corini.

Il resto della formazione è tutto da disegnare e di certo non aiuta l’infortunio di Coulibaly, che toglie a Corini una risorsa preziosa a centrocampo in termini di muscoli e interdizione: li in mezzo l’unico ad andare verso una maglia da titolare è Stulac, che dopo essere rimasto fuori dall’undici iniziale contro Modena e Spezia ha chiuso la gara di lunedì con la punizione magistrale del 2-2. Il suo apporto alla rimonta va però oltre il gol: con lo sloveno in campo il Palermo è riuscito a dare maggiore velocità alla manovra c arretrare ulteriormente il baricentro dei liguri.

Qualche dubbio in più su chi giocherà al fianco del numero 6: il tecnico potrebbe mischiare le carte inserendo Vasic a destra e Gomes a sinistra. I due sono in vantaggio rispettivamente su Henderson e Segre: lo scozzese è reduce da una prestazione più imprecisa del solito in cui ha lasciato il campo all’intervallo, l’ex Torino pur garantendo spinta e pericolosità negli inserimenti ha faticato non poco a contenere Salvatore Esposito e Zurkowski. Dal canto loro Gomes e Vasic sono stati tra gli artefici della rimonta; il primo è partito in regia è ha chiuso da mezzala (soluzione che potrebbe riproporsi domani), mordendo le caviglie dei centrocampisti avversari e dando un contributo notevole in fase sia difensiva che offensiva; il secondo ha messo più volte in crisi la retroguardia spezzina con la sua velocità i movimenti senza palla.

Palermo: contro il Lecco Stulac verso un posto da titolare