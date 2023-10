L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma su Palermo-Lecco, una sfida che vede due ex a confronto come Ardizzone e Vasic.

Palermo-Lecco sarà un match particolare per due giocatori, uno per squadra. Tra i rosanero l’ex di turno è Aljasa Vasic, tra i lombardi Francesco Ardizzone. Entrambi centrocampisti, che però stanno vivendo situazioni praticamente opposte, Vasic, arrivato in Sicilia questa estate dal Padova, si è inserito nel migliore dei modi nella formazione di Corini, con quest’ultimo che gli sta dando tanta fiducia. La mezzala classe 2002 ha vestito la maglia del Lecco nella seconda parte della stagione 2021/2022 in prestito dal Padova, dove ha poi fatto rientro al termine del campionato. E ironia della sorte ha anche segnato ai lombardi alla trentasettesima giornata dello scorso torneo del girone A di Serie C partita vinta 3-1 dei veneti.

Discorso diverso per quanto riguarda, invece, Ardizzone: classe 1992, palermitano doc, cresciuto nel settore giovanile del Palermo, dove è stato capitano della Primavera e ha anche esordito in Europa League nella vittoria per 1-0 al Barbera contro il Losanna nella stagione 2010/2011, oltre ad esser stato convocato da Delio Rossi in Serie A per i match contro Fiurentina e Bologna dello stesso anno. Trasferitosi al Lecco lo scorso gennaio dopo aver contribuito alla vittoria dei play-off, in questo campionato sembra esserai margini non avendo collezionato neppure una panchina. Ardizzone in carriera ha anche indossato le maghe di Reggiana, Pro Vercelli, Virtus Entella, Cesena e Turris.