L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e la difesa rosanero.

Occhio a non mollare la presa. Tra i tanti pregi di questa stagione in casa Palermo, c’è sicuramente quello di una ritrovata solidità difensiva che ha regalato alla squadra di Corini tanta sicurezza, non solo al reparto difensivo bensi a tutti quelli che sono i ruoli in campo, visto che attaccanti e centrocampisti giovano di una tenuta difensiva forte di numeri assolutamente confortanti. Il Palermo, infatti, è la seconda miglior difesa del campionato grazie ai soli 6 gol subiti nelle 9 partite fin qui giocate. Meglio del Palermo ha fatto solamente il Brescia, con una partita in meno, che è stata capace di subire solamente 3 reti negli otto incontri svolti fino a questo momento. Statistiche importanti, frutto di un lavoro che parte da lontano e che non è solamente legato al campo, ma anche ai protagonisti che adesso fanno parte della retroguardia rosanero. Gli arrivi di Lucioni e Ceccaroni, infatti, hanno rappresentato colpi da 90 per il campionato di Serie B, vere e proprie certezze per la categoria se l’argomento all’ordine del giorno è quello della solidità.

La coppia centrale del Palermo è praticamente insostituibile: in queste prime 9 giornate, infatti, Corini ha sempre fatto totale affidamento ai suoi due «titolarissimi», che non hanno mai lasciato il campo risultato tra i pochi giocatori di movimento ad aver svolto tutti i minuti a disposizione. Tuttavia, dopo 8 partite da assoluti dominatori della propria area di rigore, contro lo Spezia il reparto arretrato ha sofferto, e non poco, le cavalcate offensive degli attaccanti avversari, che hanno messo in difficoltà Lucioni e compagni sin dalla fase d’impostazione dal basso della manovra, e quindi in fase di possesso, sia quando invece c’era da difendere, e quindi in ripartenza e in fase di non possesso. Il gol di Reca, infatti, è arrivato sfruttando un errore a centrocampo che ha fatto partire il contropiede su cui la difesa non è riuscita a rintuzzare, nonostante il tempestivo recupero in termini di uomini. Nella seconda rete subita, invece, la difesa è stata sorpresa sull’out di sinistra e poi colpita dalla rete di Esposito del 2-0.