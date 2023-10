L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul miliardario giapponese che vuole affittare i teatri palermitani per il suo compleanno.

Il teatro Politeama e il teatro Massimo si addobbano a festa per il compleanno di un multimiliardario giapponese ma la Foss, fondazione che gestisce il teatro che domina piazza Ruggero Settimo, incasserà soltanto 14 mila euro dall’affitto per l’intero fine settimana. Un accordo figlio della precedente governance guidata dal commissario Nicola Tarantino visto che il magnate del Sol levante, tale mister Nakajima, aveva già prenotato il Politeama nel 2020 per i suoi 70 anni: festa rovinata dalla pandemia e rimandata a tempi migliori ormai prossimi. Gli eventi che coinvolgeranno i due simboli del capoluogo, rigorosamente privati, si svolgeranno la prossima settimana.

Quasi mille invitati, tutti ospiti del festeggiato, in arrivo in città dalle più disparate parti del mondo e comodamente alloggiati tra Villa Igiea e altri alberghi, che godranno dunque delle bellezze dei due teatri: la festa partirà proprio dal teatro Politeama, dove si terrà una cena e per l’occasione le poltrone verranno rimosse e il pavimento verrà ricoperto con una patina per evitare danni, eventualmente coperti grazie alla stipula di una assicurazione. Nel frattempo, l’inaugurazione dell’Orchestra sinfonica viene rimandata e le prove verranno dirottate al teatro Golden di via Terrasanta, per un totale di 4 mila euro di affitto al giorno a cui aggiungere il trasporto strumenti.

Il teatro Politeama non è però nuovo a eventi di questo genere. Nel 2009, quando venne inaugurato il sipario Mancinelli, si tenne la festa privata in stile gattopardo dell’imprenditore napoletano Generoso Di Meo.

Un evento non privo di polemiche proprio per la rimozione delle poltrone, così come non fu permessa, sotto la sovrintendenza di Giorgio Pace, una cena nella sala: in quella occasione, i tavoli furono sistemati nella sala Rossa. Dopo le eleganti serate del Politeama, ecco arrivare la ciliegina sulla torta. La domenica, infatti, sarà il turno del teatro Massimo, che aprirà i suoi cancelli per accogliere gli ospiti del nipponico miliardario. Tutto si svolgerà in due eventi a partire dal pomeriggio: alle 14 l’inizio di un primo spettacolo musicale caratterizzato da scenografie mozzafiato, che coinvolgeranno il pubblico e lo accompagneranno per mano tra le note fino alle 17.30.