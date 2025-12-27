Giornale di Sicilia: “Palermo-Padova, Inzaghi si affida al 3-4-2-1: difesa ridisegnata. Le probabili formazioni”

Il Palermo prova a chiudere l’anno con un’altra notte da Barbera pieno e vincente. Contro il Padova, Inzaghi va avanti nel segno della continuità tattica ma con uomini adattati, soprattutto in difesa. Come riporta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il tecnico rosanero conferma il 3-4-2-1, costretto però a rivedere il pacchetto arretrato per le assenze pesanti.

La squalifica di Bani e Diakitè obbliga Inzaghi a soluzioni alternative. Secondo Salvatore Orifici sulle pagine del Giornale di Sicilia, davanti a Joronen agirà il terzetto composto da Peda centrale, con Ceccaroni adattato sul centro-destra e Veroli sul centro-sinistra. Una linea inedita, chiamata a reggere l’urto di un Padova organizzato e temibile soprattutto in trasferta.

Sugli esterni torna titolare Gyasi a destra, mentre sulla corsia opposta spazio ad Augello. In mezzo al campo confermata la coppia Segre-Ranocchia, con Palumbo e Le Douaron alle spalle di Pohjanpalo, riferimento offensivo e capocannoniere del torneo. Brunori parte dalla panchina e, come sottolinea ancora Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, non è escluso che per lui possa trattarsi dell’ultima apparizione al Barbera.

Il Padova risponde con il 3-5-1-1 di Andreoletti, che ritrova Harder a centrocampo dopo la squalifica. Crisetig agirà in regia, con Varas e Fusi pronti a contendersi una maglia. Davanti spazio a Papu Gómez alle spalle di Bortolussi. Un assetto che, come evidenzia il Giornale di Sicilia a firma di Salvatore Orifici, punta su equilibrio e densità in mezzo al campo.

Il contorno è quello delle grandi occasioni: oltre 30 mila spettatori al “Renzo Barbera”, fischio d’inizio alle 17.15, con diretta su Dazn e Prime Video. Per il Palermo è una tappa fondamentale per restare agganciato alla zona promozione e presentarsi alla pausa con fiducia.

Probabili formazioni

PALERMO (3-4-2-1)

Joronen; Ceccaroni, Peda, Veroli; Gyasi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo.

Allenatore: Inzaghi.

Panchina Palermo

Bardi, Gomis, Pierozzi, Blin, Vasic, Gomes, Giovane, Brunori, Corona.

Squalificati: Bani, Diakitè.

PADOVA (3-5-1-1)

Sorrentino; Faedo, Sgarbi, Perrotta; Capelli, Varas/Fusi, Crisetig, Harder, Barreca; Papu Gómez; Bortolussi.

Allenatore: Andreoletti.

Panchina Padova

Voltan, Fortin, Villa, Belli, Ghiglione, Silva, Di Maggio, Buonaiuto, Seghetti.

Stadio: Renzo Barbera

Orario: 17.15

TV: Dazn, Prime Video

Arbitro: Piccinini (Forlì)