Giornale di Sicilia: “Palermo, ecco i 5 milioni per il Barbera”

Quasi cinque milioni di euro per lo stadio “Renzo Barbera” e una transazione che chiude una lunga fase di incertezze. Comune di Palermo e Palermo Calcio hanno trovato l’intesa per sanare le spese sostenute dal club rosanero per i lavori straordinari sull’impianto di viale del Fante. Come riporta Connie Transirico sul Giornale di Sicilia, la giunta comunale ha approvato la delibera alla vigilia di Natale, dando il via libera all’accordo economico.

Il Comune liquiderà alla società rosanero la somma di 4 milioni e 900 mila euro, coprendo integralmente gli interventi già effettuati. Una scelta che consente di chiudere ogni contenzioso e di superare le criticità che avrebbero potuto compromettere l’utilizzo dell’impianto. Secondo Connie Transirico sulle pagine del Giornale di Sicilia, la transazione tiene conto delle valutazioni espresse dalla commissione tecnica dell’area Patrimonio e rappresenta una soluzione equilibrata nell’interesse dell’Ente e della città.

L’accordo si inserisce anche nel percorso legato alla candidatura dell’Italia, insieme alla Turchia, per Euro 2032. Il Palermo Calcio, infatti, è impegnato nel dialogo con Uefa e Figc sulla capacità del Barbera di ospitare partite del torneo continentale. Come evidenzia il Giornale di Sicilia a firma di Connie Transirico, la nuova concessione dell’impianto, con durata di sei anni, consentirà al City Football Group di proseguire nel piano di adeguamento e di gettare le basi per un utilizzo pluridecennale dello stadio.

Sul piano amministrativo, l’intesa evita conseguenze legali legate a un debito rimasto in sospeso e consente di ripartire con una programmazione chiara. Su proposta dell’assessora al Patrimonio Brigida Alaimo, la giunta ha autorizzato la stipula del contratto di transazione, chiudendo definitivamente ogni pretesa economica sui lavori già eseguiti. Un passaggio che, come sottolinea ancora Connie Transirico sul Giornale di Sicilia, rafforza il rapporto tra Comune e Palermo Calcio.

«Con questo atto — ha dichiarato il sindaco Roberto Lagalla — l’amministrazione dimostra di essersi rimessa pienamente in campo sullo stadio, affrontando con responsabilità questioni rimaste irrisolte per troppo tempo». La transazione consente ora di programmare nuovi interventi di manutenzione e ammodernamento, con l’obiettivo di rendere il Barbera sempre più sicuro, funzionale e accogliente per tifosi e cittadini.