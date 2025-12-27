Giornale di Sicilia: “Palermo, bivio di fine anno. Vietato fallire con il Padova”

Il Palermo cerca continuità e punti pesanti per chiudere l’anno in bellezza. Al “Renzo Barbera”, davanti a oltre 30 mila spettatori, i rosanero ospitano il Padova con l’obiettivo di centrare la quarta vittoria consecutiva in casa e consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica. Come scrive Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, Inzaghi chiede alla squadra un salto di qualità dopo il pareggio di Avellino, risultato che ha rallentato la corsa ma non ha scalfito le ambizioni.

I numeri restano incoraggianti. Con cinque risultati utili consecutivi e 11 punti conquistati, il Palermo è la quarta miglior squadra della Serie B nell’ultimo periodo, alle spalle soltanto di Frosinone, Venezia e Catanzaro. Tuttavia, come sottolinea Salvatore Orifici sulle pagine del Giornale di Sicilia, il pareggio del “Partenio” ha fatto perdere terreno su chi sta davanti, imponendo ai rosanero una risposta immediata.

La vittoria del Monza a Modena ha ulteriormente complicato il quadro, rendendo ancora più serrata la lotta nelle zone alte. Il Palermo è chiamato a migliorare la prestazione offerta ad Avellino, dove per lunghi tratti è stato messo in difficoltà, anche perché il Padova si presenta come avversario temibile, soprattutto in trasferta, dove ha raccolto 14 dei suoi 22 punti. Un dato che, come evidenzia il Giornale di Sicilia a firma di Salvatore Orifici, impone massima attenzione.

Inzaghi punterà sugli uomini che fin qui hanno garantito maggiore affidabilità, ma deve fare i conti con assenze pesanti. Bani e Diakitè sono squalificati, una doppia defezione che riapre il tema della fragilità difensiva: senza il capitano, il Palermo ha vissuto il momento più complicato della stagione, raccogliendo un solo punto e due sconfitte. Toccherà a Peda, chiamato a non far rimpiangere il vicecapitano, guidare un reparto ridisegnato.

Restano dubbi anche sugli esterni: Pierozzi e Bereszynski non sono al meglio e la lista dei convocati verrà ufficializzata solo in mattinata. A destra Gyasi è pronto a tornare titolare, mentre Ceccaroni potrebbe essere adattato sull’out, con Veroli sul centro-sinistra. A centrocampo confermata la coppia Segre-Ranocchia, con Augello largo a sinistra. In attacco Palumbo e Le Douaron agiranno a supporto di Pohjanpalo nel 3-4-2-1 di Inzaghi. Brunori parte dalla panchina e, come sottolinea ancora Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, potrebbe essere all’ultima apparizione al Barbera.

Il Padova di Andreoletti risponde con il 3-5-1-1, con Crisetig in regia e Barreca sulla fascia sinistra, mentre davanti l’ex Perrotta e Papu Gómez rappresentano le principali minacce offensive. Le ultime gare del 2025, per il Palermo, hanno spesso regalato sorrisi: quattro vittorie e un pareggio nelle recenti stagioni di Serie B. Un precedente che alimenta la fiducia, ma che andrà confermato sul campo.

Per restare agganciati alla corsa promozione serviranno punti, intensità e una prova di maturità. Il Barbera è pronto a spingere, ora tocca al Palermo.