Palermo-Mantova, Magnani: «Inspiegabili certi blackout. Nelle prossime gare dobbiamo rimediare»

Al termine del match pareggiato 2-2 contro il Mantova, il difensore del Palermo, Giangiacomo Magnani, ha parlato in Mixed Zone analizzando la prestazione della squadra.

«Abbiamo pagato le nostre disattenzioni e, dopo certi episodi, le partite si complicano, rendendo difficile ribaltarle. Dopo l’espulsione abbiamo avuto qualche occasione, ma siamo stati bravi a non perderla. È difficile trovare una spiegazione ai blackout che abbiamo, anche perché sono qui da poco. Di certo, questo trend va cambiato perché ci penalizza».

Magnani ha poi parlato dell’umore nello spogliatoio: «Si respira tanta delusione. A La Spezia eravamo ad un passo dalla vittoria e oggi avevamo dato una svolta positiva alla gara. Tuttavia, non possiamo fermarci su queste delusioni, perché abbiamo altre partite per rimediare».

Infine, sulla classifica: «Se c’è il timore di essere risucchiati in fondo? Sicuramente partire con certe aspettative e ritrovarsi in una posizione così bassa potrebbe essere pesante. Ma penso che serva umiltà e dobbiamo costruire il nostro futuro sui risultati, senza guardare né in alto né in basso».