Il Cosenza perde 3 a 0 contro la Juve Stabia. Alvini: «Bisogna già pensare al Palermo»

Massimiliano Alvini ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta del Cosenza per 3 a 0 in casa della Juve Stabia. Di seguito le parole dell’allenatore della squadra calabrese, prossimo avversario di campionato del Palermo:

«Bruttissima partita solo dal punto di vista del risultato perché alla fine il 3-0 ti pesa. Ma se devo analizzare anche la prestazione e per quello che abbiamo fatto non è una squadra che non se l’è giocata. È andata sotto e poi è venuta la debolezza ed è la mancata reazione che mi preoccupa. I fischi? È giusto arrivino anche se c’è stato l’impegno. C’è da chiedere solo scusa. In un percorso iniziato domenica con la Carrarese ci può stare questa partita qui, ne abbiamo ancora 12 e bisogna guardare avanti alla prossima. Inizia un nuovo campionato per noi. Analizzeremo la sconfitta di oggi ma bisogna già pensare al Palermo».