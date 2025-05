Palermo-Frosinone, trasferta vietata ai tifosi giallazzurri

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Ilovepalermocalcio.com, i tifosi del Frosinone non potranno seguire la propria squadra nella trasferta di Palermo per la sfida in programma venerdì 9 maggio alle ore 20:30 allo stadio “Renzo Barbera”, valida per la 38ª e ultima giornata del campionato di Serie B.

La decisione di vietare la trasferta ai sostenitori giallazzurri sarebbe già stata definita, mancherebbe soltanto l’ufficialità da parte delle autorità competenti.

In questi minuti è arrivata l’ufficialità:

Il Frosinone Calcio ha comunicato ufficialmente che, in seguito alle disposizioni della Prefettura di Palermo, è stata vietata la vendita dei biglietti per tutti i settori dello stadio “Renzo Barbera” a tutti i residenti nella Provincia di Frosinone, in occasione della gara in programma venerdì 9 maggio alle 20:30 contro il Palermo, valida per la 38ª giornata del campionato di Serie B.

Contestualmente, viene anche disposta la chiusura del Settore Ospiti, impedendo quindi ogni possibilità di accesso al pubblico giallazzurro, anche attraverso canali alternativi.