Manca sempre meno al fischio d’inizio di Npaoli-Palermo, match valido per i sedicesimi della Coppa Italia in programma alle 21 di stasera, giovedì 26 settembre. Al momento la squadra rosnero si trova in ritiro al Grand Hotel Serapide di Pozzuoli e Filippo Ranocchia, come si nota dal seguente video, ha concesso delle fotografie ai tifosi presenti:

