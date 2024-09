Le polemiche continuano a farsi sentire per gli incidenti verificatisi allo Stadio Maradona tra le tifoserie del Napoli e del Palermo durante la Coppa Italia.

Gennaro Montuori, ex capo ultrà del Napoli noto come “Pallumella”, ha spiegato le ragioni per cui tra i tifosi del Napoli e quelli del Palermo non scorre più buon sangue.

Di seguito un video:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CalcioNapoli24 (@calcionapoli24.it)