Lucioni saluta Palermo: “Per me è stato un onore vestire questa maglia così gloriosa ed importante”

Nella giornata di ieri, il Palermo mediante un comunicato ufficiale ha reso nota la rescissione contrattuale con Fabio Lucioni. Il centrale ex Frosinone ha, dunque, detto addio al club dopo ben due stagioni. Lucioni ha voluto dare un ultimo saluto mediante il seguente post sul proprio profilo Instagram ufficiale:

“Il mio viaggio in rosanero finisce qui.

Per me è stato un onore vestire questa maglia così gloriosa ed importante, per questo ringrazio la società per avermi dato questa opportunità.

Ringrazio tutti i miei compagni di squadra gli allenatori e gli staff con cui ho lavorato in questi mesi e auguro loro di raggiungere gli obiettivi che meritano.

Infine un caloroso saluto a tutti i tifosi rosanero per il sostegno che mi hanno sempre riservato.

Forza Palermo.

Lo zio5”.

