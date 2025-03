La carica di Pohjanpalo dopo il gol vittoria contro il Brescia: «Amunì, forza Palermo!»

E arrivato per risollevare il Palermo a suon di gol e al momento non sta deludendo le aspettative. Grazie ad un suo gol su calcio di rigore, Joel Pohjanpalo sigla la rete del definitivo 1 a 0 contro il Brescia e permette ai rosanero di ottenere la seconda vittoria di fila. Contributo prezioso da parte del finlandese che, in rosanero, ha già realizzato tre gol in quattro partite.

Inoltre, l’ex Venezia, inizia a prendere confidenza anche con il dialetto palermitano. Infatti, come mostrato dal club rosanero sui propri profili social, Pohjanpalo ha esultato con grande carica pronunciando le seguenti parole: «Amunì, forza Palermo!»

