Il Secolo: “Sampdoria e Palermo, dimostrate di valere la Serie A”

Al Ferraris si respira aria di Serie A. Non tanto per la classifica, che vede la Sampdoria ancora al limite della zona playout e il Palermo appena rientrato nei playoff, ma per il valore dei giocatori in campo. Scrive Il Secolo XIX che, tra i 44 convocati complessivi, ben 28 hanno già giocato in una massima serie, tra Serie A e campionati esteri.

Un dato che certifica la filosofia comune seguita da entrambe le squadre nella costruzione delle loro rose: per tornare in A l’esperienza conta. Non è bastata per competere per la promozione diretta, ma sia Samp che Palermo hanno qualità per essere protagoniste in questa fase finale della stagione.

Sampdoria: Niang leader, esperienza tra i pali

Nella Sampdoria, il giocatore con il maggior numero di presenze in un campionato di prima divisione è Mbaye Niang, che vanta 318 presenze tra Serie A, Ligue 1, Premier League e Super Lig turca.

A seguire, tra i più esperti ci sono Bereszynski (207 presenze), Cragno (170), Depaoli (167) e Meulensteen (139, maturate in Eredivisie). Completano la lista Vieira (77), Oudin (73), Coda (42), Altare (31), Ricci (29), Yepes (9), Akinsanmiro e Sekulov (una presenza a testa con Inter e Juventus).

I blucerchiati che ancora non hanno esordito in una massima serie sono Sibilli, Veroli, Curto, Beruatto, Benedetti, Riccio, Abiuso, oltre ai portieri Chiorra e Ceppi.

Palermo: Sirigu e Audero tra i veterani, Brunori a caccia della A

Nel Palermo, il più esperto è Salvatore Sirigu, che conta 248 presenze in Serie A, seguito da Audero (176, di cui 163 con la Sampdoria). Tra i giocatori di movimento, spiccano Di Francesco (158), Verre (150, con 74 in blucerchiato), Magnani (146, di cui 4 alla Samp), Le Douaron (127 in Ligue 1) e Henry (67 tra Serie A e Ligue 1).

In difesa e a centrocampo si aggiungono Blin (66), Baniya (50, nella Super Lig turca), Insigne (31), Ranocchia (23), Pierozzi (12) e Segre (10).

Tra i rosanero che ancora non hanno mai esordito in Serie A ci sono Brunori, Gomes, Vasic, Desplanches, Lund, Diakité e Buttaro, ma il capitano rosanero ha comunque lasciato il segno in Serie B con 42 gol in 137 presenze.

Semplici e Dionisi, una sfida tra allenatori di categoria

Anche sulle panchine sarà una sfida di alto livello. Scrive Il Secolo XIX che Leonardo Semplici vanta 132 panchine in Serie A con Spal, Cagliari e Spezia (media punti 0,98), mentre Alessio Dionisi ne ha collezionate 101 con il Sassuolo (media 1,14).

I due tecnici si sono affrontati una sola volta, nella stagione 2021-22, con Sassuolo-Spezia 1-0 deciso da un rigore di Berardi.

Una cornice di pubblico da Serie A

Non sarà solo il campo a garantire uno spettacolo di alto livello, ma anche il pubblico del Ferraris. Secondo Il Secolo XIX, a ieri sera erano già stati venduti circa 4.500 biglietti, tra cui 1.600 pacchetti riservati alle donne per la Festa dell’8 marzo.

Sampdoria e Palermo si affrontano con obiettivi diversi, ma entrambe con la consapevolezza di avere le qualità per risalire la classifica. Oggi, al Ferraris, la sfida avrà il sapore della massima serie.