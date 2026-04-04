Il Mattino: “Biasci sfida il Palermo: caccia al titolo di miglior marcatore italiano”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 4, 2026
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Tommaso Biasci si prepara a vivere una notte speciale al “Barbera”, con motivazioni che vanno ben oltre la semplice sfida di campionato. Come racconta Marco Festa su Il Mattino, l’attaccante dell’Avellino è l’uomo copertina del momento, protagonista di una stagione che può diventare storica.

Secondo quanto riportato da Marco Festa su Il Mattino, Biasci ha nel Palermo una delle sue vittime preferite: cinque gol segnati in carriera contro i rosanero, gli stessi realizzati contro il suo stesso Avellino. Un dato che alimenta ulteriormente le ambizioni del numero 14, deciso a lasciare ancora il segno.


Il Il Mattino, attraverso Marco Festa, sottolinea come Biasci sia pienamente in corsa per il titolo di miglior marcatore italiano della Serie B. Una sfida nella sfida che lo vede inseguire Adorante e Di Nardo, con un solo gol di distanza da colmare. Sullo sfondo, il duello con Pohjanpalo, capocannoniere assoluto del torneo con 21 reti.

Come evidenzia ancora Marco Festa su Il Mattino, il Barbera rappresenta un palcoscenico ideale per alimentare sogni e ambizioni: Biasci punta a raggiungere quota 13 gol, agganciando Shpendi, e a migliorare ulteriormente il proprio record personale in Serie B.

Il racconto de Il Mattino, firmato Marco Festa, evidenzia come questa sia già la miglior stagione dell’attaccante in cadetteria sotto il profilo realizzativo. Numeri che confermano la bontà della scelta dell’Avellino, che ha puntato su di lui nel mercato estivo, trovando un leader offensivo capace di incidere in maniera determinante.

Sempre secondo Marco Festa su Il Mattino, il peso specifico dei gol di Biasci è evidente: oltre il 25% dei punti conquistati dall’Avellino porta la sua firma. Decisivo contro Entella, Südtirol e Cesena, oltre al contributo nel pareggio di Bari, l’attaccante ha dimostrato di saper fare la differenza nei momenti chiave.

Il Il Mattino, con Marco Festa, sottolinea anche l’evoluzione del giocatore: dopo aver trascinato la squadra sotto la gestione Biancolino, Biasci si è confermato anche con Ballardini, interrompendo un digiuno di otto partite e tornando protagonista.

All’orizzonte, come evidenzia Marco Festa su Il Mattino, non c’è solo la salvezza, ma anche obiettivi personali importanti. Tra questi, il traguardo dei 15 gol stagionali, che rappresenterebbe un record per l’Avellino negli ultimi dieci anni: l’ultimo a riuscirci fu Castaldo nel 2014/15 con 16 reti.

Biasci sogna in grande: la Serie A, un posto nella storia del club e un finale di stagione da protagonista. E il Palermo, ancora una volta, può essere il palcoscenico perfetto.

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