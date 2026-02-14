Giornale di Sicilia: “Primavera, Palermo a Empoli per l’impresa”

PALERMO – Continuare a crederci, anche quando l’ostacolo è altissimo. Come scrive Vincenzo Burgio sul Giornale di Sicilia, la Primavera del Palermo è attesa dalla trasferta più complicata del momento: quella sul campo della capolista Empoli.

I rosanero, penultimi in classifica con 17 punti, arrivano però al confronto con rinnovata fiducia. La squadra siciliana è reduce da quattro risultati utili consecutivi, un filotto che ha ridato convinzione e compattezza al gruppo.

Di fronte ci sarà un Empoli solido, primo in graduatoria con 40 punti e determinato a sfruttare il fattore campo per consolidare il primato. Come evidenzia ancora Vincenzo Burgio sul Giornale di Sicilia, la differenza di classifica è evidente, ma il momento positivo del Palermo autorizza a credere nell’impresa.

La sfida in Toscana rappresenta un banco di prova importante: da una parte la continuità cercata dai rosanero, dall’altra la solidità della capolista. Il Palermo vuole provarci, consapevole che ogni punto può pesare nella corsa salvezza.

Come sottolinea Vincenzo Burgio sul Giornale di Sicilia, l’obiettivo è chiaro: prolungare la striscia positiva anche nella tana della prima della classe.