Gazzetta dello Sport: “Palermo-Entella, le probabili formazioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026
PALERMO – La 25ª giornata di Serie B mette di fronte Palermo e Virtus Entella allo stadio “Renzo Barbera” (ore 15). Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Inzaghi conferma il 3-4-2-1 con Le Douaron al fianco di Palumbo sulla trequarti alle spalle di Pohjanpalo.

Palermo (3-4-2-1)

Joronen; Bereszynski, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo.

Allenatore: Inzaghi.

Panchina: Gomis, Di Bartolo, Veroli, Magnani, Vasic, Gomes, Giovane, Blin, Gyasi, Johnsen, Corona, Peda.

Squalificati: nessuno.
Diffidati: Bereszynski, Pierozzi.
Indisponibili: Modesto.

Dall’altra parte la Virtus Entella di Chiappella si schiera con il 3-5-2, con Cuppone e Guiu a guidare l’attacco.

Virtus Entella (3-5-2)

Colombi; Parodi, Alborghetti, Marconi; Di Mario, Franzoni, Squizzato, Karic, Mezzoni; Cuppone, Guiu.

Allenatore: Chiappella.

Panchina: Del Frate, Sialulys, Del Lungo, Pilati, Turicchia, Nichetti, Benedetti, Dalla Vecchia, Bariti, Debenedetti, Tirelli, Stabile.

Squalificati: nessuno.
Diffidati: Franzoni, Benedetti, Mezzoni.
Indisponibili: Boccadamo, Tiritiello, Matteazzi.

Arbitro dell’incontro Pezzuto (Lecce), assistenti Di Gioia e Niedda, quarto uomo Lovison. Var Serra, Avar Di Vuolo. Diretta tv su Dazn e LaB.

Il Palermo cerca la settima vittoria consecutiva al Barbera per restare agganciato alla zona promozione diretta, mentre l’Entella punta al colpo esterno.

