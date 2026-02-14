Gazzetta dello Sport: “Palermo-Entella, le probabili formazioni”
PALERMO – La 25ª giornata di Serie B mette di fronte Palermo e Virtus Entella allo stadio “Renzo Barbera” (ore 15). Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Inzaghi conferma il 3-4-2-1 con Le Douaron al fianco di Palumbo sulla trequarti alle spalle di Pohjanpalo.
Palermo (3-4-2-1)
Joronen; Bereszynski, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo.
Allenatore: Inzaghi.
Panchina: Gomis, Di Bartolo, Veroli, Magnani, Vasic, Gomes, Giovane, Blin, Gyasi, Johnsen, Corona, Peda.
Squalificati: nessuno.
Diffidati: Bereszynski, Pierozzi.
Indisponibili: Modesto.
Dall’altra parte la Virtus Entella di Chiappella si schiera con il 3-5-2, con Cuppone e Guiu a guidare l’attacco.
Virtus Entella (3-5-2)
Colombi; Parodi, Alborghetti, Marconi; Di Mario, Franzoni, Squizzato, Karic, Mezzoni; Cuppone, Guiu.
Allenatore: Chiappella.
Panchina: Del Frate, Sialulys, Del Lungo, Pilati, Turicchia, Nichetti, Benedetti, Dalla Vecchia, Bariti, Debenedetti, Tirelli, Stabile.
Squalificati: nessuno.
Diffidati: Franzoni, Benedetti, Mezzoni.
Indisponibili: Boccadamo, Tiritiello, Matteazzi.
Arbitro dell’incontro Pezzuto (Lecce), assistenti Di Gioia e Niedda, quarto uomo Lovison. Var Serra, Avar Di Vuolo. Diretta tv su Dazn e LaB.
Il Palermo cerca la settima vittoria consecutiva al Barbera per restare agganciato alla zona promozione diretta, mentre l’Entella punta al colpo esterno.