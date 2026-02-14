Giornale di Sicilia: “Palermo-Entella, le probabili formazioni: Inzaghi si affida a Le Douaron, Chiappella con Guiu”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026
Palermo Spezia 1-0 (53) bereszynski

PALERMO – Tutto pronto per Palermo-Virtus Entella, gara valida per la 25ª giornata di Serie B in programma oggi alle ore 15 allo stadio “Renzo Barbera”. Come riporta il Giornale di Sicilia, Inzaghi conferma il 3-4-2-1 con alcune novità rispetto alle ultime uscite.

Davanti a Joronen, difesa a tre composta da Bereszynski, Bani e Ceccaroni. Sulle corsie agiranno Pierozzi a destra e Augello a sinistra. In mezzo al campo coppia Segre-Ranocchia, mentre sulla trequarti Palumbo e Le Douaron agiranno alle spalle di Pohjanpalo.

Palermo (3-4-2-1)

Joronen; Bereszynski, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo.

Allenatore: Inzaghi.

Panchina: Gomis, Di Bartolo, Veroli, Magnani, Rui Modesto, Peda, Gyasi, Blin, Gomes, Giovane, Vasic, Johnsen, Corona.

Squalificati: nessuno.

Dall’altra parte la Virtus Entella di Chiappella si schiera anch’essa con il 3-4-2-1. Colombi tra i pali, terzetto difensivo con Parodi, Marconi e Alborghetti. A centrocampo Di Mario e Bariti sulle fasce, Squizzato e Karic in mezzo. Sulla trequarti Franzoni e Guiu alle spalle di Cuppone.

Virtus Entella (3-4-2-1)

Colombi; Parodi, Marconi, Alborghetti; Di Mario, Squizzato, Karic, Bariti; Franzoni, Guiu; Cuppone.

Allenatore: Chiappella.

Panchina: Del Frate, Sialulys, Pilati, Mezzoni, Turicchia, Del Lungo, Dalla Vecchia, Nichetti, Benedetti, Debenedetti, Tirrelli.

Squalificati: nessuno.

Arbitro della gara Pezzuto di Lecce. Assistenti Di Gioia e Niedda. Diretta su Dazn e Prime.

Il Palermo cerca il tredicesimo risultato utile consecutivo e la settima vittoria di fila al Barbera, mentre l’Entella punta al colpo esterno per rilanciarsi.

