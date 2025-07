Giornale di Sicilia: “Palermo, Magnani rientra in gruppo ma resta in dubbio: oggi il test con il Bra”

Seduta mattutina in gruppo, lavoro individuale nel pomeriggio. Come riporta Roberto Parisi sul Giornale di Sicilia, Filippo Magnani si è rivisto ieri in campo con i compagni, dopo un’assenza che durava dal 19 luglio. Il difensore ha svolto l’intera sessione del mattino, prendendo parte alle esercitazioni difensive sui movimenti di scivolamento e le uscite con palla coperta e scoperta. Uno step importante nella gestione dell’acciacco che l’ha costretto finora a sedute differenziate tra palestra e campo.

Nel pomeriggio, però, lo staff tecnico ha preferito non forzare i tempi: Magnani è rimasto in palestra, proseguendo con un lavoro personalizzato. Per questo, come scrive Parisi sul Giornale di Sicilia, la sua presenza nell’amichevole di oggi contro il Bra resta fortemente in dubbio.

Test alle 17:30 contro il Bra: tra assenze e gestioni mirate

Il Palermo scenderà in campo oggi pomeriggio alle 17:30 contro il Bra, formazione neopromossa in Serie C, che annovera tra le sue fila anche un volto noto ai tifosi rosanero: Stefano Sorrentino, oggi direttore tecnico del club piemontese.

In difesa si punta ancora su Peda come centrale nella linea a tre, in attesa dell’arrivo di Mattia Bani, atteso a Chatillon nelle prossime ore. Non ci sarà con ogni probabilità Lund, ancora fermo per affaticamento: ha ripreso a lavorare sul campo, ma non è ancora rientrato a pieno regime.

Palumbo e Brunori gestiti, Desplanches rientra

Roberto Parisi aggiorna anche sulle condizioni di Antonio Palumbo e Matteo Brunori. Il capitano non ha preso parte alla seduta del mattino, salvo poi tornare in gruppo nel pomeriggio. L’ex Ternana, invece, ha svolto quasi tutto l’allenamento mattutino, saltando solo la parte dedicata alla rapidità, per poi proseguire il lavoro nel pomeriggio.

Buone notizie, invece, da Sebastiano Desplanches: il portiere, che aveva saltato alcune sedute per un colpo rimediato nei giorni scorsi, è tornato regolarmente in campo, completando entrambe le sessioni senza problemi.

Come conclude Parisi sul Giornale di Sicilia, il ritiro prosegue tra cautela e ottimismo: Inzaghi monitora attentamente la condizione dei suoi, consapevole che la vera stagione comincerà solo tra poche settimane.