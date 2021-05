L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla preparazione del Palermo in vista della gara di Avellino.

Concentrazione massima e lavoro mirato a recuperare le energie in casa Palermo. Tutti i calciatori scesi in campo domenica non hanno accusato particolari acciacchi. Notizie positive, in un momento in cui l’infermeria costringe allo stop due elementi come Lucca e Rauti in attacco.





I rosa ritroveranno Luperini dopo la squalifica. In difesa restano da valutare le condizioni di Somma e Palazzi. In attacco, infine, Floriano dovrebbe ritrovare spazio tra i titolari.

