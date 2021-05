L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle decisioni del Giudice Sportivo dopo l’andata del primo turno nazionale dei playoff di Serie C.

Baraye paga per tutti: la rissa di Palermo-Avellino ha un solo colpevole, espulso dall’arbitro a partita ormai conclusa proprio a causa del parapiglia esploso dopo il triplice fischio. Il calciatore senegalese verrà squalificato per due giornate.





Per il resto nessun altro provvedimento, a parte quelli presi durante la partita dal direttore di gara con le ammonizioni – e conseguenti diffide – per De Rose, Marconi e Saraniti nelle fila del Palermo, Carriero, Ciancio, Dossena e Laezza per l’Avellino. Baraye ha messo le mani sul collo di Accardi, ma anche il tecnico biancoverde Braglia, non sanzionato, prende parte al litigio.