L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta la dedica social di Alberto Pelagotti.

Il portiere del Palermo ha dedicato la vittoria contro l’Avellino a Giovanni Falcone e alle vittime della strage di Capaci, così come Filippi e Floriano al termine del match.





«Un risultato importantissimo – scrive l’estremo difensore sui social – in una giornata densa di significato. Per non dimenticare».