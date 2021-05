L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle riaperture in Italia, interamente in zona gialla.

Dal primo luglio tutti gli italiani avranno su “Io”, la App della Pubblica amministrazione, il green pass per circolare liberamente in tutta Europa. Riaprono anche le palestre, dopo mesi di allenamenti in casa e all’aperto.





Adesso ci si orienta verso la zona bianca, prevista per un’incidenza dei contagi inferiore a 50 casi ogni 100 mila abitanti per tre settimane consecutive. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Campania (401), la Sicilia (378), l’Emilia-Romagna (315) e il Lazio (292).