Il Palermo questa mattina è partito alla volta di Avellino. I rosanero si sono radunati al “Barbera” per dirigersi alla volta dell’aeroporto Birgi di Trapani, da lì prenderanno un volo aereo che li porterà in Campania per la sfida playoff di domani sera.

La squadra prima della partenza ha ricevuto l’incoraggiamento da parte del tifo organizzato della Curva Nord 12. Per quanto riguarda gli infortunati recupera solo il portiere Mattia Fallani che era fuori dai convocati da alcune settimane per un problema all’occhio. Assenti, quindi, gli attaccanti Lucca e Rauti che ancora devono recuperare dai rispettivi infortuni che prevedono tempi lunghi.





In basso il video della partenza realizzato dalla nostra redazione: