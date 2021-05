L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla sfida fra Avellino e Palermo.

Niente calcoli per i rosa, che non possono permettersi di perdere ad Avellino. Senza regola dei gol in trasferta e senza tempi supplementari, alla squadra di Filippi non resta altro che giocarsela col vantaggio di avere due risultati su tre a favore, grazie al successo dell’andata.





Anche pareggiando il risultato del primo round, ovvero vincendo per 1-0, gli irpini avrebbero la meglio per via del piazzamento in graduatoria.