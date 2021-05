L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle prestazioni difensive del Palermo nelle tre gare dei playoff sin qui disputate.

Un bunker con la “B” maiuscola, scrive il quotidiano. Zero gol subiti nelle tre sfide da dentro o fuori, un dato mai registrato prima in tutta la stagione dai rosanero. Se la squadra di Filippi ha alzato il proprio livello in questa seconda fase della stagione, il merito va alla propria retroguardia.





La partita di domenica al “Barbera” è stata la ciliegina sulla torta. Adesso il bunker dovrà allungare la striscia di imbattibilità a quattro partite.