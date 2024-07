Gds: “Palermo, Henry è arrivato in ritiro. Adesso Pierozzi e Ceccherini”

L’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia si sofferma sul mercato del Palermo e su Henry giunto in ritiro.

La carne al fuoco è davvero tanta e, anche se in termini di ufficialità il mercato del Palermo non è ancora entrato nel vivo, i passi avanti compiuti da De Sanctis nelle operazioni sia in entrata che in uscita sono significativi: presto si avrà una fisionomia più chiara della squadra che a partire da metà agosto contro il Brescia punterà dritta alla promozione.

Escl. Palermo-Ceccherini: le ultime sulla trattativa

Accolto Devetak, che si è già allenato da solo in palestra nell’unico giorno di riposo concesso all’organico, e ufficializzato Nikolaou, saranno tre gli annunci che arriveranno nelle prossime ore: Henry tra gli innesti, Aurelio e Pigliacelli tra le cessioni. Tutti sono già con le rispettive squadre: il greco è arrivato a Livigno sabato mattina, il francese nella tarda serata di ieri; la punta e il terzino hanno raggiunto i nuovi compagni dello Spezia con cui oggi inizieranno il ritiro, il portiere ha completato le visite mediche con il Catanzaro ed è anche lui pronto alla nuova avventura.

Escl. Palermo: occhi sul difensore dell’Hellas Verona Federico Ceccherini

Altri due acquisti potrebbero compiersi nella prossima settimana: sia Pierozzi della Fiorentina sia Ceccherini del Verona sono in una trattativa molto avanzata con il Palermo. Il terzino destro è in ritiro con i viola, ma si sta allenando a parte in vista del trasferimento: i rosanero hanno già un accordo per acquistarlo a titolo definitivo per 3 milioni di euro; una volta sistemati gli ultimi dettagli (di natura più economica che burocratica) l’affare potrà concretizzarsi. Il centrale ex Karagumruk è di fatto ai margini del progetto degli scaligeri: De Sanctis sta valutando la formula migliore per portarlo al Palermo, così da dare a Dionisi un difensore di esperienza con lunghi trascorsi in Serie A come in B.