Gds: “Palermo, doppio colpo dalla Salernitana. Si studia la formula giusta”

L’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato del Palermo con De Sanctis pronto a pescare nella sua vecchia Salernitana.

Una delle questioni più spinose con cui si sta confrontando il direttore sportivo è quella del terzino sinistro, scenario peraltro già visto la scorsa estate quando in quel ruolo c’era Rinaudo: i rosa non hanno nessun elemento in quel ruolo, perché Lund è ancora in vacanza dopo la Coppa America e Aurelio (che un anno fa era l’unico esterno basso sulla corsia mancina ma si infortunò a inizio ritiro) è già partito per La Spezia. Nell’amichevole con la rappresentativa di Sondrio è stato adattato Buttaro, autore di una splendida rete per il 9-0, che però è un destro naturale e a prescindere resta sul mercato: il neoacquisto Nikolaou e l’infortunato Ceccaroni sono pure utilizzabili sulla fascia, ma non è il loro ruolo classico e alla lunga potrebbero avere difficoltà.

L’anno scorso la ricerca del terzino sinistro fu tortuosa e guardò fuori dai confini italiani, adesso è in corso un nuovo rebus e non è da escludere un altro colpo alla Lund: per i profili valutati finora, ovvero Carissoni del Cittadella e Di Chiara del Parma, non si è mai arrivati a un’offerta concreta, mentre Turicchia della Juventus Next Gen rappresenta una scommessa troppo rischiosa non avendo ancora esperienza ad alto livello. Al nome di Reca, proposto nelle scorse settimane dallo Spezia, si è affiancato sabato quello di Bradaric della Salernitana, ma nessuno dei due ha stuzzicato l’interesse del Palermo per motivi sia di ingaggio sia tattici (tutti e due agiscono principalmente da tornanti a tutta fascia, schema che Dionisi ha affermato chiaramente di non voler utilizzare).

Nelle file campane, però, ci sono due giocatori su cui De Sanctis vorrebbe puntare e su cui i granata, che dopo il mancato passaggio di proprietà stanno andando incontro a profondi mutamenti, hanno aperto alla cessione: si tratta di Legowski e Ikwuemesi, entrambi lanciati nel campionato italiano dal direttore sportivo rosanero che adesso vorrebbe portarli con sé in una realtà ambiziosa. Palermo e Salernitana stanno già studiando la possibile formula per il trasferimento, in attesa di avere maggiore chiarezza sulla direzione che vorranno prendere i granata nella stagione entrante: la direzione dei rosa è invece ben chiara e punta sulla costruzione di un organico più efficiente possibile, perché dopo due anni di assestamento non si può più fallire l’obiettivo Serie A.