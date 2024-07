Butera: “Palermo, si usi bene il tempo. Brunori? Fino a quando non parlerà…”

L’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia attraverso un articolo a firma Nicola Binda si sofferma su Brunori.

C’è ancora più di un mese per il debutto in campionato (una settimana prima ci sarà l’esordio in Coppa Italia), ma è bene che il tempo sia utilizzato al meglio. Anche perché l’inizio del campionato sarà tosto per il Palermo. I lavori al Barbera (pagati dal club rosanero) obbligano a peregrinare per le prime tre giornate di campionato. Il sorteggio ha stabilito che il Palermo affronterà in fila Brescia, Pisa e Cremonese, tre squadre che puntano alla Serie A proprio come i rosanero. Un motivo in più per farsi trovare pronti e per accelerare sul mercato, in modo che Dionisi abbia già una squadra completa (o quasi) all’alba dell’inizio della prossima B.

Tre rinforzi sono già arrivati (Gomis, Nikolaou e Henry), un quarto (Pierozzi) arriverà presto. In tre, invece, hanno già salutato (Soleri, Aurelio e Pigliacelli). Insomma, il grand hotel è aperto, la speranza è che le camere siano occupate tutte presto.

Inoltre, vanno sciolti gli ultimi nodi. Lucioni forse non lo è più (il centrale dovrebbe restare anche senza rinnovo), Brunori ancora lo è. Il capitano nella prima amichevole ha ritrovato il gol, ma continua a restare muto. E fino a quando non parlerà, sul suo futuro continueranno a fiorire ipotesi e chiacchiere. In questo caso, il tempo forse sta già scadendo.