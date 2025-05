Gazzetta dello Sport: “Calò e Saric rilanciano il Cesena: Palermo k.o. al Manuzzi”

Il Cesena ritrova la vittoria dopo oltre due mesi e lo fa nel modo più significativo: battendo per 2-1 il Palermo in un match carico di tensione, intensità e significati. La squadra romagnola, allenata dall’ex rosanero Michele Mignani, ha mostrato solidità e cinismo, rilanciando le proprie ambizioni in chiave playoff e approfittando del momento critico degli ospiti.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Cesena è passato in vantaggio nel primo tempo sugli sviluppi di un calcio d’angolo, sfruttando una deviazione di Prestia – ex proprio del Palermo – che ha messo Calò in condizione di segnare da pochi passi. Il Palermo, però, non è rimasto a guardare.

Reazione Palermo, ma Saric punisce

I rosanero hanno reagito con energia, trovando il pari nel finale di primo tempo con Pierozzi, abile a sfruttare una disattenzione di Celia dopo aver visto anche Pohjanpalo fallire un rigore ipnotizzato da Klinsmann, figlio d’arte, decisivo tra i pali.

Ma l’inizio di ripresa è stato letale per i siciliani: al primo affondo, è l’ex Saric a trovare il gol del nuovo vantaggio per il Cesena. Una rete che ha cambiato l’inerzia del match, nonostante l’ingresso in campo di Brunori abbia ridato vivacità all’attacco palermitano.

Altro stop per Dionisi: secondo ko di fila

Il finale ha visto il Palermo provarci in tutti i modi, con Brunori pericoloso su punizione al 95’, ma Klinsmann è stato ancora una volta provvidenziale nel blindare il risultato.

Per il Palermo di Alessio Dionisi si tratta della seconda sconfitta consecutiva, un campanello d’allarme a due giornate dalla fine del campionato. Il rischio di compromettere la corsa playoff è ora concreto, con il tecnico chiamato a trovare in fretta le contromisure per rialzare una squadra che appare smarrita.