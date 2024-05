Ex rosa, Carrozzieri replica alle parole di Brunori: «Difficile giocare a Palermo? Perché non avete le pa**e…»

Con la sconfitta maturata al Penzo nella semifinale playoff di ritorno, il Palermo è stato eliminato. L’ex difensore rosanero Moris Carrozzieri, ha fin da subito sfogato la sua rabbia sui social. Questa volta a fare il giro del web è un commento rilasciato da Carrozzieri di risposta alle dichiarazioni di Brunori nel post partita. Di seguito le parole dell’ex difensore:

“Voglio capire perché è difficile giocare a Palermo. Te lo dico io, perché non avete le p…. di giocare davanti a 40mila tifosi, invece di caricarvi vi piangete addosso, questo è il motivo. Siate uomini prima di calciatori e, soprattutto, rispettate i tifosi e la maglia che indossate. Quando andate a firmare in sede sapete in che piazza andate a giocare. Basta mi fermo qui. PALERMO NEL ❤️”.

