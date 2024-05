Qual. Mondiali 2026: Diakité convocato dal Mali per le sfide contro Madagascar e Ghana

Arriva la convocazione da parte del Mali per Salim Diakité. La nazionale, per raggiungere la qualificazione ai prossimi Mondiali in programma nel 2026, dovrà prima affrontare Madagascar e Ghana. In vista dei due match, in programma il 6 giugno 2024 (Ghana) e l’11 luglio 2024 (Madagascar), la nazionale ha deciso di convocare proprio il terzino destro classe 2000 di proprietà dei rosanero.

A renderlo noto è il Mali mediante il seguente post pubblicato sulle proprie pagine social ufficiali:

🚨 La liste des Aigles du Mali pour affronter le Ghana et Madagascar dans le cadre des éliminatoires à la CDM 2026 🔙 Retour d’Amadou Dante, Mohamed Camara, Aliou Dieng,Amadou Dante, Boubacar Diarra, Adama Traore « Malouda » et Sekou Koita 🆕 Les nouveaux sont Mamadou Camara et… pic.twitter.com/ihTwvJflcw — Les Aigles Du Mali 🇲🇱🦅 (@AiglesDuMali_) May 25, 2024