Gazzetta dello Sport: “Cagliari, Dionisi e Baroni i principali candidati per la panchina”

Il Cagliari è alla ricerca del dopo Ranieri. Il tecnico, ex calciatore del Palermo, ha salutato i tifosi sardi nell’ultima gara giocata in casa contro la Fiorentina. Per questo motivo il club rossoblù si sta già muovendo per cercare il sostituto, con due profili che sono in pole.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, non ci sarebbe solo il Palermo su Dionisi. Il Cagliari starebbe concretamente pensando al tecnico ex Sassuolo, così anche per Baroni. Entrambi i tecnici rispecchiano le caratteristiche ricercate dalla dirigenza.

