Come riportato da TuttoMercatoWeb.com, D’Angelo dopo la salvezza conquistata con lo Spezia incontrerà il club ligure per capire se ci possano gli estremi per proseguire. Nel frattempo però arrivano i primi interessamenti.

Su di lui, sondaggio delle Salernitana, che dopo la retrocessione dalla A dovrà rifondare. Il profilo di D’Angelo piace e sarebbe quello adatto proprio per programmare una puntuale risalita.