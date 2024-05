Decisione presa: dopo Thiago Motta sulla panchina del Bologna arriva lui | Esordio assoluto in Champions League

Sarà la prima volta per lui in Champions League. Il Bologna ha preso la decisione per il sostituto di Thiago Motta.

Finale di stagione emozionante per il Bologna. I rossoblu hanno conquistato la qualificazione in Champions League dopo 60 anni dall’ultima volta, e l’entusiasmo al termine del pareggio contro la Juventus ha coinvolto tutta la città.

Una vera impresa, quella di Thiago Motta e della squadra, che rimarrà nella storia anche se a rovinare in qualche modo la festa sarà l’addio proprio del tecnico. L’ex Inter infatti è da tempo sicuro – o almeno questo filtra dall’ambiente – di lasciare la squadra destinazione con tutta probabilità Torino.

Per lui un salto di qualità quasi obbligato, con la Juventus in cerca di un nuovo tecnico, ma il Bologna vuole rimanere ambizioso e Sartori avrebbe già messo gli occhi sul suo successore. Si tratta di un tecnico della Serie A, che non ha mai giocato la Champions League e che vorrebbe condurre i felsinei nel girone del nuovo format della massima competizione europea.

Bologna, salutato Thiago Motta: scelto il successore

L’ultima giornata è quella dei saluti, poi la dirigenza si metterà al lavoro per sostituire Thiago Motta. Il tecnico ex Spezia lascerà la squadra ai vertici del campionato per approdare alla Juve, ma il Bologna ha messo gli occhi su quello che potrebbe essere il successore naturale anche dal punto di vista tecnico.

Stiamo parlando di Vincenzo Italiano, ormai a un passo dal lasciare Firenze. Con la Fiorentina il tecnico ha conquistato la finale di Conference, e ha già fatto sapere di non volere rinnovare il contratto che lo lega ai toscani, lasciando la panchina a fine stagione. Rimane soltanto un nodo da sciogliere.

Bologna, Italiano per il post Thiago Motta

A questo punto è solo questione di tempo, poi Italiano sarà libero e potrà sottoscrivere un nuovo contratto. Il tecnico ex Trapani non rinnoverà il suo contratto con i Viola, come ha fatto sapere nelle scorse settimane, e l’avventura a Bologna – soprattutto con la Champions League, potrebbe stuzzicarlo.

Il Bologna non dovrebbe avere problemi di ingaggio, ma l’unico ostacolo potrebbe essere un ripensamento sul finale. Sì, perché pare che Italiano possa essere tentato di condurre la sua Fiorentina in Europa League in caso di vittoria della Conference League. Qualora la Viola dovesse vincere la finale infatti Italiano potrebbe vacillare, ma rimane in ogni caso il candidato numero uno per sostituire Thiago Motta.