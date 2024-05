Ti operi e poi vieni in ritiro: prendono Zaniolo e lo riportano in Serie A | Costruiranno la squadra su di lui

Zaniolo pronto a ripartire dalla Serie A. Dopo l’operazione arriva l’offerta: lo aspettano per il giorno 1 del ritiro.

Non è stato un periodo facile per Zaniolo questo finale di stagione. L’ex Roma di proprietà del Galatasaray, si è infortunato durante una gara di campionato dell’Aston Villa finendo ko e dovendo dare forfait agli Europei, il grande appuntamento dell’estate 2024.

Proprio quando Spalletti era tornato a puntare su di lui per la maglia azzurra. Il laterale offensivo però, dopo essersi operato, vuole tornare in Serie A anche per rimanere nel giro della nazionale e puntare ai prossimi impegni degli azzurri, e il club turco sembra non volersi opporre a un trasferimento di Zaniolo in estate.

Secondo quanto riportato da SkySport nelle scorse ore, in questo senso iniziano a farsi avanti le prime pretendenti. Nonostante l’infortunio infatti Zaniolo rimane un nome caldo per diverse squadre di alta classifica del campionato italiano.

Zanioli promesso in Serie A: può arrivare dopo l’operazione

Nonostante il forfait in nazionale, Zaniolo ha mantenuto la voglia di tornare in Serie A. Una voglia che gli era tornato proprio grazie al riavvicinamento alla maglia azzurra, e a Luciano Spalletti che un po’ a sorpresa aveva creduto in lui negli ultimi mesi per la Nazionale.

Nelle scorse ore il centrocampista ha subito l’operazione all’Humanitas al metatarso, un intervento di routine ortopedica. Seguirà una riabilitazione, poi potrà partire il momento delle contrattazioni per lasciare Inghilterra e Turchia. Su di lui, come racconta SkySport, ci sarebbe la Fiorentina.

Zaniolo, la Fiorentina pronto a riabbracciarlo in Italia

La volontà del club sarebbe quella in caso di trasferimento di averlo già a disposizione a Firenze per il primo giorno di ritiro, in modo da poter dare la possibilità in estate di recuperare e lavorare con il nuovo tecnico, per poi a campionato iniziato subentrare e dare una mano alla squadra, per prendere confidenza e diventare protagonista.

I tempi di recupero inoltre non dovrebbero essere particolarmente lunghi, per questo c’è la volontà di abbracciare il giocatore in Italia il prima possibile, per permettergli di ambientarsi. La Fiorentina una volta ufficializzato il nuovo allenatore potrà partire all’assalto di Zaniolo, pare uno dei nomi in cima alla lista della proprietà pre rinforzare il reparto offensivo.