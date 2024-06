Dall’ex Ds del Napoli Meluso a Robert Acquafresca: in arrivo la nuova Palermo Football Conference

Sta per tornare l’appuntamento con la Palermo Football Conference, evento organizzato da Conference403. A fare da cornice il 7 ottobre sarà ancora La Braciera in Villa (Via dei Quartieri 104), ma cambieranno gli ospiti che faranno da relatori in una splendida giornata di calcio, cultura e solidarietà.

Sarà presente tra gli altri l’ex direttore sportivo del Napoli, Mauro Meluso che da poche settimane fatto posto a Giovanni Manna. Con lui gli allenatori Fabio Caserta e Antonio Calabro che ritirerà il premio per aver condotto alla Serie B la Carrarese. Previsto un riconoscimento per tutte le squadre che hanno centrato la promozione: dall’Eccellenza alla Serie A, con Luca Giovannone, presidente della Nissa che racconterà il suo ambizioso progetto.

Spazio anche per i direttori sportivi con Stefano Trinchera e Andrea Mussi del Trapani ( anche lui riceverà il premio per la promozione dei granata). E ci saranno alcuni procuratori sportivi tra cui Fabrizio Ferrari e Patrick Bastianelli. Sbarcherà per la prima volta a Palermo nelle vesti di relatore Robert Acquafresca, ex attaccante di Cagliari, Inter e Bologna.

L’evento è patrocinato dal Comune di Palermo e la partecipazione sarà gratuita previa registrazione attraverso i canali che verranno comunicati successivamente. E come di consueto a margine si svolgerà un sorteggio maglie il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Inoltre sono allo studio alcune iniziative legate al mondo dello sport che verranno rese note successivamente.