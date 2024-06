Matrimonio per Lancini: Soleri e tanti ex rosa presenti all’evento (FOTO)

Matrimonio per l’ex rosa Lancini. Il difensore, adesso in forza al Novara, si è sposato e per l’occasione tanti ex rosanero, e non solo, si sono ritrovati per partecipare all’evento.

Da Soleri a Luperini, passando per Odjer, Perrotta e Valente. Proprio l’attuale centrocampista della Ternana Luperini ha pubblicato, sul proprio profilo Instagram, la foto di gruppo tra alcuni dei principali artefici della straordinaria promozione in Serie B, quando sulla panchina dei rosanero sedeva Silvio Baldini.