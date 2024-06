Euro 2024, Serbia-Inghilterra: pesanti scontri tra tifosi a Gelsenkirchen (VIDEO)

A poche ore dall’inizio della sfida la polizia tedesca è stata però costretta ad intervenire per fermare alcuni violenti scontri. Serbia e Inghilterra sono scesi in campo alla Schalke Arena di Gelsenkirchen per il match valido per il Gruppo C di Euro 2024.

Per cercare di placare la rissa è stato necessario l’intervento della polizia in antisommossa.

❌Ancora gravi scontri in Germania, questa volta a Gelsenkirchen. I protagonisti sono stati i tifosi della Serbia e dell’Inghilterra Necessario l’intervento di oltre 50 agenti. Dalle prime ricostruzioni, inoltre, sono stati segnalati due feriti alla testa#Euro2024 pic.twitter.com/7NiDjhZRVT — Tuttosport (@tuttosport) June 16, 2024