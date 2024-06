Euro 2024, Gruppo C: Bellingham porta avanti l’Inghilterra, Serbia sotto 0-1 all’intervallo

Termina il primo tempo del match valido per il Gruppo C di Euro 2024. Tanta Inghilterra nei primi minuti, ma la Serbia non è mai stata a guadare.

Gli inlesi però arrivano al riposo in vantaggio per 0-1- Il centrocampista del Real Madrid, Bellingham, al 13′ buca l’estremo difensore serbo. Inutile il tentativo di Mitrovic, un sinistro sul primo palo di poco al lato, con il match che scivola al riposo sul risultato di 0-1.