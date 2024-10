Palermo: l’ambasciatore di Francia al centro sportivo di Torretta

Attraverso il proprio canale Youtube, il Palermo ha pubblicato il video in merito alla visita a Torretta da parte dell’ambasciatore di Francia, Martin Briens. Ecco le sue parole:

«Sono molto lieto di essere qui perchè scopro un centro sportivo nuovo e molto interessante. Sono qui anche per incontrare i calciatori francesi di questa squadra e che fanno parte della famiglia francese che lavora e vive in Italia. Ci sono tanti francesi che scelgono questo Paese per giocare, in quanto il calcio italiano è molto ammirato e competitivo. È anche una scuola per imparare, infatti molti francesi sono venuti qui, tipo Henry e Zidane. Il calcio italiano è molto seguito e apprezzato in Francia e la presenza di francesi è anche un modo per farlo conoscere di più. Penso sia un’ottima idea di creare questo luogo, molto moderno e nuovo, perchè sarà possibile attrarre i giovani».