Palermo verso la Reggiana: doppia seduta per i rosanero. Il report

Il Palermo continua a prepararsi per la sfida di sabato 26 ottobre contro la Reggiana, in programma alle ore 15 e valevole per la decima giornata di Serie B. Attraverso il proprio sito ufficiale, i rosanero hanno pubblicato il reporto della doppia seduta di allenamento svolta in data odierna, martedì 22 ottobre:

“Doppio allenamento oggi al Palermo CFA per la squadra guidata da Alessio Dionisi.

Al mattino i rosanero, dopo un avviamento motorio e tecnico, hanno effettuato torelli ad alta intensità, partite a tema e small sided games 3 vs 3 e 6 vs 6. Nel pomeriggio è stata svolta una seduta di forza in palestra”.