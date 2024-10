Reggiana verso il Palermo: allenamento mattutino per gli uomini di Viali. Il report

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Reggiana ha pubblicato il report dell’allenamento odierno e il programma delle altre sedute in vista della trasferta di Palermo:

“Prosegue il lavoro dei granata in direzione della prossima sfida, quella di sabato allo stadio “Renzo Barbera” con il Palermo. I ragazzi di mister Viali hanno lavorato questa mattina sul campo del centro sportivo “Villa Granata” e continueranno il programma di allenamenti mattutini fino alla rifinitura di venerdì, che anticiperà il trasferimento in Sicilia in programma nel pomeriggio. L’allenamento di giovedì e la rifinitura di venerdì si svolgeranno a porte chiuse”.