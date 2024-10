Striscia la Notizia, Lipari sul possibile ritorno in campo di Totti: «Vieni a Palermo, con te saliamo subito in A!»

In questi giorni è caldo il tema Francesco Totti, l’ex capitano della Roma in una recente intervista non ha nascosto la possibilità di tornare in campo rivelando di essere stato cercato da una squadra di serie A.

Commentando le parole di Totti a seguito di un servizio a lui dedicato, Roberto Lipari dal bancone di Striscia ha esordito dicendo: «Francesco vieni a Palermo, anche se non siamo in Serie A con te saliamo subito. Uno come te ci serve. Portate Totti a Palermo!».

Friscia ha risposto con un gioco di parole: «A Palermo c’è posto per Totti».

Totti clamoroso: «Ritorno in campo? Ci sono squadre di Serie A che mi hanno chiamato»