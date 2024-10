Serie B: la classifica delle squadre più multate

Oggi pomeriggio, martedì 22 ottobre, la Lega Serie B ha reso noti i provvedimenti presi dal Giudice Sportivo al termine della nona giornata di Serie B. Di seguito la “classifica” delle squadre che, in questo avvio di stagione, hanno pagato più euro in ammende, per il comportamento scorretto dei propri tifosi o per altre dinamiche, come ad esempio il ritardo di un tempo:

Salernitana 13.000 euro

Spezia 9.500 euro

Carrarese 7.500 euro

Pisa 3.500 euro

Juve Stabia 3.500 euro

Bari 3.000 euro

Cosenza 2.000 euro

Cesena 2.000 euro

Catanzaro 2.000 euro

Reggiana 2.000 euro

Sampdoria 1.000 euro

Brescia 1.000 euro