Escl. Ag. Cancellotti: «L’ Avellino farà gara importante. Ballardini? Mister sarà prezioso»

Rosario Di Stefano Aprile 4, 2026
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Torna la Serie B e torna in campo il Palermo di mister Pippo Inzaghi. Al Renzo Barbera arriva l’ex tecnico rosanero Davide Ballardini, a cerca di riscatto dopo la sconfitta rimediata nell’ultima di campionato contro la Samp. Il Palermo, invece, è chiamato a dare continuità dopo la vittoria d’orgoglio a Padova. Per parlare del match è intervenuto, ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com, Michele Puglisi agente del difensore ospite Tommaso Cancellotti.

All’andata fini sul punteggio di 2-2, che gara si aspetta?


«Mi aspetto una gara dove ci sarà voglia di vincere da ambo le parti, al di là del risultato dell’andata. Credo che entrambe le squadre ed entrambe le tifoserie si aspettino il massimo, come è giusto che sia in questa fase della stagione».

L’Avellino può giocarsela al Barbera?

«L’Avellino è una squadra fatta con criterio, con una proprietà forte, e ha dimostrato a tratti di poter essere protagonista in questa categoria. Proverà a fare una gara importante: giocare in certi stadi ti impone di provare a farlo».

Tanti gli ex del match, potrà essere uno stimolo in più per i vari Tutino ed Insigne?

«Io penso che per gli ex indubbiamente questo tipo di partite debbano essere necessariamente “diverse”. Ognuno farà il meglio per il proprio club attuale».

Torna Cancellotti dopo il turno di stop, contenti della stagione fatta fin qui?

«Sì, Tommaso torna disponibile dopo un turno di squalifica che ha scontato pre-sosta. Quest’anno ha giocato tanto fino ad oggi in termini di minutaggio e indubbiamente sono molto contento di questo, così come della sua stagione, ma soprattutto di come interpreta giornalmente la sua vita da atleta dentro e fuori dal campo».

L’arrivo di Ballardini ha giovato fin al club. È stata la scelta giusta e può ancora dire la sua?

«Ballardini e’ un allenatore con grande esperienza e questo sicuramente ha giovato a tutto l’ambiente in un momento non semplice, vedremo cosa succederà in queste ultime partite ma sono certo che il mister sarà prezioso».

 

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